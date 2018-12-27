反毒作為民調 法務部：73.6%受訪者滿意

（中央社記者蕭博文台北27日電）法務部今天表示，「107年政府反毒作為滿意度」民意調查第四季結果顯示，73.6%受訪者對政府反毒作為表示滿意與支持，國人對政府持續肯定與支持，是反毒團隊最大鼓勵。

法務部說，綜合前三季民調結果，年度平均滿意度已達到國發會「107年國家發展計畫」跨機關KPI-反毒策略的目標值50%；國人的肯定也是第一線反毒同仁衝鋒陷陣、持續落實「毒品零容忍」最大靠山。

新聞稿指出，行政院推動「新世代反毒策略」的重要目標之一，在於致力降低毒品對民眾、社區鄰里的傷害，以及有效控制毒品新生人口。

依法務部法醫研究所統計，民國105年至今年10月間新興毒品相關致死案例166件，106年全年度即高達100件；今年在反毒團隊強力執行反毒行動方案下，前三季案例數減少為32件，相較106年同期的94件，有64%的下降幅度，顯示新興毒品防制策略奏效。

新聞稿也指出，台灣初犯施用各級毒品總人數，自103年起總人數均在1萬9000人至1萬7000人間，台灣高等檢察署與內政部警政署統計顯示，今年1至10月毒品新生人口為1萬2874人，相較於106年同期的1萬4294人，下降了9.9%，足證新生毒品人口獲得有效控制。

法務部還表示，行政部門針對「新世代反毒策略行動綱領」進行滾動式檢討，行政院11月21日核定綱領修正版本，後續重點辦理工作包括加強辦理新興毒品尿液檢驗、建立青少年藥物濫用長期調查監測機制與個案追蹤輔導及資料庫等。

新聞稿最後提到，反毒團隊將持續戒慎努力，不敢絲毫懈怠，因為在強化新興毒品管制與檢驗、防制青少年毒品濫用問題、打擊幫派及跨國販毒組織方面，尚有加強與進步空間，相信在政府與全民共同攜手合作反毒下，定可達成此一最終目標。

本次調查於今年12月12日至13日進行，以台灣地區住宅電話為母體、尾數2碼隨機進行抽樣，有效樣本為1129位成年人；在95%的信心水準下，抽樣誤差約在正負2.92個百分點以內。（編輯：方沛清）1071227