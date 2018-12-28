大馬籍旅客帶2塊炸雞塊入境 遭罰3萬元

一名馬來西亞籍旅客27日搭乘班機從馬來西亞入境桃園國際機場時，因攜帶重約160公克的2塊炸雞塊遭查獲，被依違反動物傳染病防治條例規定，裁罰新台幣3萬元。（台北關提供）中央社記者邱俊欽桃園機場傳真 107年12月28日

（中央社記者邱俊欽桃園機場28日電）一名馬來西亞籍旅客昨天搭乘景成柬埔寨國際航空公司班機，從馬來西亞入境桃機時，因攜帶重約160公克的2塊炸雞塊遭查獲，被依違反動物傳染病防治條例規定，裁罰3萬元。

關務署台北關今天表示，馬來西亞籍的的旅客YULIANTI昨天下午3時，搭乘景成柬埔寨國際航空公司班機，從馬來西亞入境桃園國際機場時，因未據書面或口頭申報，直接從6號綠線(免申報)檯通關，經海關執勤關員攔查後，發現行李內夾帶炸雞塊，重約160公克，依違反動物傳染病防治條例規定，移送農委會動植物防疫檢疫局開立裁處書，處以新台幣3萬元罰鍰。

防檢局人員指出，這名旅客利用吸油紙巾包著2塊炸雞塊通關，因屬於雞肉製品，違反動物傳染病防治條例規定遭裁罰。

海關也表示，連日來被裁罰的案件中，包括旅客攜帶各種形式的真空包裝肉製品、零嘴、鬆餅、機上所提供含有雞肉的「米漢堡」，呼籲千萬不要攜帶各種形式的肉品入境。

台北關指出，為了防範疫情擴散，避免旅客受罰，已加強在機場各區域宣導，同時在旅客申報櫃檯前，利用廣播方式提醒旅客。旅客若不清楚自己所攜帶的物品是否屬於違規項目，可以經由7號「應申報櫃檯」，詢問海關人員是否可以攜帶入境，以避免受罰。（編輯：李錫璋）1071228

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