20艘陸漁船越界底拖避風 澎湖各界要求驅離

（中央社澎湖縣29日電）近期澎湖海域海象惡劣，海面風浪陣風高達11級陣風，不少越界捕魚的大陸漁船帶著底拖網駛進澎湖南北海域就近避風，望安鄉東、西吉海域就有超過20艘以上的陸船，地方各界要求驅離。

澎湖縣長賴峰偉表示，已緊急聯絡澎湖海巡隊前往執法，同時會向對岸溝通，呼籲約束漁船越界捕魚。

澎湖海巡隊長洪挬論表示，澎湖海域連日來受冷氣團影響，海面風浪實在太大，海上交通都停航，澎湖巡防艇除了在白沙的姑婆嶼驅離外，大部分也停航。目前已協請海巡署艦隊分署，自台南或高雄調派3000噸的大型船艦，前往驅離執法，以維護澎湖海域與海底生態不被底拖網破壞。

澎湖海域自27日起受到強烈大陸冷氣團影響，東北季風增強，海面風力平均級，陣風高達11級，台澎海上客貨運交通，包括台華輪、布袋與龍門和島內的離島交通都告停航，大批漁船也早已以返港避風。

受到海面風浪增強影響，不少在澎湖南北海域附近拖網作業的大陸漁船，紛紛駛進望安東、西吉、西嶼小門和白沙姑婆嶼等附近海域避風。

澎湖南方四島國家公園警察隊執勤的小隊長蕭再泉臉書留言，初估在東西吉海域至少有20艘的大陸漁船避風，也有底拖情形，要求海巡單位執法。（編輯：吳佳穎）1071229