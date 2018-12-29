社群平台融資廣告 警籲勿輕信可能為詐騙

（中央社記者劉建邦台北29日電）刑事警察局今天說，經統計，詐騙集團近期常透過LINE等社群平台散布可協助融資貸款廣告，呼籲不要輕信，否則帳戶可能變成詐騙集團人頭帳戶，不僅荷包失血還會吃上官司。

刑事局發布新聞稿表示，經統計，詐騙集團近期常透過臉書（Facebook）、LINE等網路平台，散布融資放款、代辦銀行貸款廣告。

歹徒以協助美化信用紀錄名義為由，供稱可協助辦理貸款，還要求民眾提供存摺、提款卡，被害人事後不僅被騙繳納高額手續費、利息，原有存款也被盜領一空，帳戶還被歹徒當成人頭帳戶。

住台南市的55歲陳姓女子日前在臉書看到代辦銀行貸款廣告，透過LINE跟融資專員聯繫，對方謊稱可協助美化信用紀錄，要求陳女赴超商方式先寄出2張提款卡跟密碼，再謊稱放款前需預繳手續費、利息，要求陳女購買新台幣4萬元遊戲點數。

陳女不疑有他，陸續購買近3萬元點數後，因費用不足，要求朋友協助，在朋友提醒才恍然大悟遇詐騙，趕緊報警，但陳女帳戶內已的2萬元已被提領，事後財損共5萬元。

刑事局呼籲，民眾不要輕易相信寫有代辦知名金融機構貸款、特殊管道等融資放款廣告，也不要交付存摺、提款卡或個資，以免淪為詐騙集團人頭而被告，有疑問可打反詐騙專線165。（編輯：方沛清）1071229