約咖啡店等人男子被刺身亡 警方逮5嫌

（中央社記者吳哲豪彰化30日電）彰化和美鎮昨天深夜傳出殺人命案，江男昨晚下車在咖啡店等人時，突然被林男等人持武士刀猛刺，江男不支倒地，送醫急救後宣告不治，警方今天凌晨逮捕涉嫌殺人的林男等5人。

彰化縣警察局和美分局偵查隊副隊長張嘉訓今天指出，林男等人落網後，坦承有和死者相約見面，不過持刀殺人的原因仍在調查中。

警方指出，31歲的江男昨天深夜開車載著女友前往和美鎮一間連鎖咖啡店，江男下車在咖啡店門外等人，突然有一輛轎車也開到咖啡店門前，有5人下車；其中有3名男子，分別持武士刀、手拿安全帽朝江男猛刺猛砸，江男不支倒地，其餘人見狀則趕緊搭車離開。

彰化縣消防局獲報派出救護車前往現場搶救，消防隊員抵達現場時，發現江男傷勢嚴重，腹部因為被刺傷不斷流血，已經沒有呼吸心跳，消隊員趕緊將江男送上救護車送醫，但江男抵達醫院後仍因傷重宣告不治。

警方事後根據路口監視器畫面追蹤車牌，循線逮捕涉嫌殺人的林男、曾男以及尤男等人，研判江男已和林男先約好要在咖啡店碰面，林男等人一抵達現場，下車就拿武士刀、安全帽等要致人於死。

林男等人被逮後，只承認和江男相約在咖啡店碰面，不過眾人對於為何要殺人的原因供詞不一，警方仍在進行調查，以釐清林男等人行兇的動機。（編輯：陳政偉）1071230