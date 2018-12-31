彰化咖啡店外凶殺案 主嫌落網遭羈押

（中央社記者蕭博陽彰化縣31日電）一名江姓男子疑與人糾紛，遭曾姓與江姓犯嫌分持小武士刀、安全帽在彰化縣一家咖啡店外攻擊致死，凶嫌落網經檢察官訊問後，諭知江嫌交保，曾姓主嫌則是昨天深夜被裁定收押。

江男29日深夜開車載女友前往彰化縣和美鎮一家連鎖咖啡店，江男下車在咖啡店門等人，一輛轎車突然開到咖啡店前，車內的人衝下車分持武士刀、手拿安全帽朝江男猛刺、猛砸，江男不支倒地後，犯嫌隨即坐上車逃離現場，由於江男被刺傷大量失血，送醫仍不治。

彰化地方檢察署獲報，外勤檢察官黃建銘立即指揮彰化縣警察局和美分局偵辦蒐證，現場尋獲小武士刀與折疊刀、一頂半罩安全帽，並循線拘提曾姓主嫌等5人；經檢察官率法醫師相驗死者遺體，初判遺體右胸有銳器穿刺傷、頭部鈍器傷，後續將再安排解剖。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛今天說，江姓死者與人疑有糾紛，案發當天晚間，曾姓犯嫌由另一名江姓犯嫌陪同，再與尤男、林男、張女共乘一輛車到案發現場，曾嫌與江嫌見死者駕車載黃姓女友正要下車，分持小武士刀、安全帽衝上前攻擊江男致死。

黃淑媛指出，檢察官訊問後，認為曾姓與江姓犯嫌分涉殺人、傷害等罪嫌重大，諭知江嫌以新台幣5萬元交保，曾嫌則否認殺人犯意，但供述與相關物證、人證多有不符，仍須釐清行凶動機及有無其他共犯，為避免串供串證，檢察官昨天向法院聲請羈押禁見，法院昨天深夜裁准。（編輯：陳政偉）1071231