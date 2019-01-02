員警控妨害名譽 李婉鈺獲不起訴

前新北市議員李婉鈺（左）被控妨害公務等案，台北地方法院2日召開調解庭，但調解並未成功。王姓員警另加告李婉鈺涉妨害名譽，台北地檢署偵辦後予不起訴處分。中央社記者林長順攝 108年1月2日

（中央社記者林長順台北2日電）前新北市議員李婉鈺被控妨害公務等案，台北地方法院今天召開調解庭，但調解並未成功。王姓員警另加告李婉鈺涉妨害名譽，台北地檢署則予以不起訴處分。

台北地方檢察署起訴指出，李婉鈺於民國106年11月28日晚間9時許致電邀約張碩文外出遭拒；李婉鈺酒後於11月29日凌晨零時左右到張碩文的公寓大廈按門鈴找人，多次按張碩文住處門鈴，並用手拍打鐵門。

起訴書指出，有住戶不滿李婉鈺滋擾，出面制止，雙方起口角。林姓、王姓員警獲報處理，李婉鈺拉扯林姓員警的錄影設備，也侮辱王姓員警，動手打王的臉部，檢察官偵辦後依強制未遂、妨害公務罪嫌提起公訴。

李婉鈺於去年7月25日、12月11日兩次開庭時，分別向兩位員警道歉。於12月11日開庭時向林姓員警道歉說：「非常不好意思，做出錯誤的示範，當天造成員警的困擾」。林姓員警接受李婉鈺的道歉。

李婉鈺調解後受訪指出，她對身為公眾人物做出不良示範而道歉，也付出代價。但她對於王姓員警開出的原本新台幣100萬元、後來降到60萬元、又降到15萬元的和解金無法接受。

另外，李婉鈺曾對外表示「感覺被王吃豆腐」，王姓員警加告李婉鈺妨害名譽，北檢偵辦後予不起訴處分。（編輯：方沛清）1080102