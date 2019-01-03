3歲兒哭鬧遭痛毆致死棄屍 狠父判刑9年半

（中央社記者王朝鈺基隆市3日電）基隆市白姓男子因3歲多的兒子哭鬧又尿床，竟毆打兒子腹部再高舉重摔在地，還要兒子原地踏步喊「1、2、1、2」，兒子不堪凌虐死亡，白男竟將遺體丟棄山區，遭法院判刑9年半。

檢警調查，白男曾因案入獄服刑，出獄後與妻子感情不睦分居，從民國99年5月起與王姓女友帶著3歲多的兒子搬到基隆租屋共同生活，從事工地工作的白男，因收入不穩定且在外租屋經濟壓力大，有時心情不佳，100年5月至6月底某日晚間10時許，在租屋處發現兒子尿床又哭鬧，因而心生憤怒。

檢方表示，白男先用拳頭毆打兒子腹部數下後，再將兒子舉起勒住頸部，王女見狀上前勸阻，但白男仍不聽規勸反而將兒子重摔在地，並要求兒子一邊原地踏步一邊喊「1、2、1、2」，兒子照做後突然昏倒，一旁的王女要求將男童送醫反遭白男毆打。

檢方指出，白男隨後幫兒子心肺復甦術急救後便將兒子放在床上，隔天下午4、5時許發現兒子已死亡，白男竟將遺體用棉被包裹後，騎機車到租屋處附近一處山區產業道路將遺體丟下山坡。

由於男童103年間已屆入學年齡但遲未入學，經社會局函請警方協尋，發現男童已失蹤多年，警方懷疑恐遭不測，105年5月間報請基隆地檢署偵辦，白男才供出棄屍地點，檢警兩度前往開挖採證，全案才曝光。

基隆地方法院審理後，依故意對兒童犯傷害致死罪，累犯，判處9年徒刑；又犯遺棄屍體罪，判刑1年，應執行有期徒刑9年6月，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1080103