除夕燒死6親友案 翁仁賢席地而坐拒向法官致意

（中央社記者蕭博文台北3日電）男子翁仁賢除夕燒死父母親友，造成6死4傷，二審遭判死刑。案經最高法院發回，高院更一審今天開庭，翁男拒絕法警的起立口令席地而坐，還嗆法官「你不夠資格」。

54歲的翁仁賢不滿父親偏心，民國105年2月7日除夕夜，在桃園市龍潭區自家，趁父母及親友共16人圍爐時，持汽油衝進屋內縱火，造成父母、2名姪兒、姪兒的妻子及看護共6人死亡，另4人灼傷。

翁仁賢一、二審均被判死刑，但最高法院認為，翁仁賢縱火前，有親戚因為聞到汽油味外出察看，見餐廳起火後衝入火場救火而受傷，傷勢是否真的是因為翁仁賢放火行為直接造成，是否構成殺人未遂，有待釐清。

最高法院還認為，中央警察大學犯罪防治系教授沈勝昂鑑定時，原審未依鑑定證人身分作證，僅以鑑定人身分作證，有程序瑕疵，發回更審。

台灣高等法院更一審今天下午開庭訊問翁仁賢，以決定是否延長羈押，當法官曾德水入庭，法警喊起立口令時，原本坐在椅子上的翁仁賢突然坐在地上不肯起身致意，還嗆法官「你不夠資格」。

曾德水解釋，起立不是為了他個人，而是國家的制度。翁仁賢隨後主動起身，坐回原位，訊後還押。翁仁賢先前開庭即曾當庭爆粗口嗆法官「恐龍法官」，還押時對媒體伸出中指。（編輯：方沛清）1080103