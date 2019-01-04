陳慶男再延押 聲請降低保證金停押遭駁回

高雄地方法院裁定陳慶男從民國108年1月7日起，延長羈押2個月，聲請降低追加保證金到3200萬元，請求以此保釋金解除羈押的聲請一併駁回。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳朝福高雄4日電）慶富造船集團董事長陳慶男涉海軍獵雷艦弊案遭羈押，羈押期於6日屆滿，高雄地方法院今天裁定再延長羈押2個月，對於聲請降低追加保證金到新台幣3200萬元以停押，雄院也駁回。

陳慶男羈押期限於6日屆滿，高雄地方法院裁定認為陳慶男於訊問時，仍矢口否認原於偵查時坦承的犯行，且有起訴書所載相關證人、書證、扣案物及通訊監察譯文等證據可佐，足見被告涉嫌虛偽增資、對銀行詐貸等犯行，罪嫌實屬重大。

高雄地方法院指出，檢察官也求處有期徒刑30年、併科罰金10億元的重刑，以被告居於本案主導地位，就涉案犯罪情節有飾詞卸責情形，逃匿以規避審判程序及刑罰執行的可能性甚高，客觀上足認被告有畏罪逃亡動機，且被告之子陳偉志已棄保潛逃，難保被告不會循陳偉志的管道逃亡。

高雄地方法院裁定陳慶男從民國108年1月7日起，延長羈押2個月，聲請降低追加保證金到3200萬元，請求以此保釋金解除羈押的聲請一併駁回。

陳慶男涉詐貸63億元，高雄地檢署偵訊期間諭令800萬元交保，全案起訴移審高雄地方法院，去年6月開庭發現陳偉志棄保潛逃，追加保釋金1億元，陳慶男籌不出遭羈押；高雄地方法院10月考量陳慶男近78歲，身體狀況不佳，延押恐影響健康，裁定准予停押，交保金3200萬元，隔天家屬籌足錢辦保獲釋，但檢方不服提抗告，台灣高等法院高雄分院撤銷原裁定，發回高雄地院重審，11月改裁保釋金加碼2000萬元，陳慶男因家屬籌不出後還押。（編輯：陳政偉）1080104