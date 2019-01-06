男遭埋屍南投公墓 犯嫌坦承下手勒斃

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）台中市一名王姓男子去年底不明原因失蹤多天，昨天在南投市發現屍體，警方約談幾名關係人突破心防後，一名認識王男、住在南投草屯的鄒姓計程車司機坦承下手勒斃並埋屍。

開計程車為業的王男去年12月30日晚間從台中海線一家購物中心結束排班返家，計程車停在住家附近，但王男卻未入家門，到1月2日都未移動，甚至1月2日未去載預約客、未載小孩上學，家屬驚覺有異向台中市警察局清水分局光華派出所報案。

由於王男是民間搜救隊員，家屬也請其他搜救隊找人，透過手機訊號確認去年12月31日凌晨位置在南投縣南投市第九公墓附近，民間搜救隊昨天到場搜尋，其中一組人員數分鐘後就看到一處撿骨後的墓地被異常填平，且有蒼蠅和臭味，會同相關人員開挖發現王男屍體。

由於死者王男曾與人有感情糾紛，南投縣警察局南投分局立即組成專案小組，先約談幾名關係人，其中一名鄒姓關係人因女友與王男有曖昧曾起糾紛，涉嫌重大，但鄒男起初否認「沒必要殺他」，經警方突破心防，鄒男今天坦承下手勒斃，並運到南投市第九公墓埋屍。

警方調查，鄒嫌雖住南投草屯，但卻在台中海線地區開計程車為業，已婚育有兩名小孩的王男與鄒嫌女友疑有曖昧，兩人曾起衝突，案發當晚，鄒嫌埋伏王男住家附近，待王男下車後動手勒斃，接著運到南投縣埋屍；檢察官會同法醫預定今天上午解剖複驗，釐清王男確切死因及是否死後遭埋屍。（編輯：方沛清）1080106