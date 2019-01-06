越南客失聯104人 邱豐光誓言全數追回

（中央社記者黃麗芸台北6日電）為積極追緝越南脫團旅客，移民署提供檢舉獎金每件最高新台幣4000元。移民署長邱豐光今天說，這兩天檢舉電話增加，顯見成效，現仍失聯104人，翻遍台灣也要全數追回。

邱豐光下午出席「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案」記者會，宣布今年1至6月加碼推動專案，凡專案期間內自行到案者，除免收容之外，逾期罰鍰也一律降為2000元，且減免禁止入台期間。

媒體會後聯訪問到越南籍脫團客是否適用此專案。邱豐光表示，由於其刑事責任仍待檢察官釐清，所以並不適用。

邱豐光指出，截至今天下午3時統計資料顯示，目前累計到案人數計44人，還有104人脫團。

由於移民署4日宣布，針對「觀宏專案」逃逸越南籍旅客提供檢舉獎金每件最高4000元。邱豐光說，這兩天檢舉電話明顯增加，並舉昨天就查獲超過5名以上嫌犯。

「上窮碧落下黃泉，把全台灣翻過來也要全數追回」，邱豐光提醒，凡涉及容留者，都會以人口販運共犯和幫助犯法辦，請民眾勿以身試法，並請踴躍檢舉。

4個大型越南旅行團分別於去年12月21日及23日入境高雄，4團共153人有152人脫逃，扣除1人未失聯，以及3人自行出境，有148人失聯。移民署及各地警方連日查緝脫團旅客，陸續有斬獲。（編輯：李亨山）1080106