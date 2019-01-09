淯薪托嬰涉虐兒 3人各罰14萬並立即停辦

影片來源：中央社

（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市私立淯薪托嬰中心涉嫌虐兒，市府今天表示，已裁罰3名托育人員各新台幣14萬元，勒令終身不得擔任托育員。托嬰中心知情不報裁處30萬元罰鍰，並勒令立即停辦。

新北市議員張維倩今天在市議會召開記者會，陪同家長陳情永和的托嬰中心虐兒案，並公布影片指控托嬰中心用木鍋鏟打幼童腳底板，及硬塞櫃子懲罰。

記者會中公布施虐影像，影片中聽到幼兒不斷啼哭聲，但托育人員卻用力抱起劇烈搖晃，還以木鍋鏟等硬器打腳底板，更當著兒童的面前，將受懲罰的幼兒塞入櫃子中以示懲戒。

不過，托嬰中心夏姓主任在永和受訪時表示，影片中的行為「那不叫施暴，那是情緒失控，只能說對不起，是我們的錯。」但她強調，沒有任何證據顯示施暴半年以上，且無任何幼童受傷。

夏姓主任說，托嬰中心聘有5位合格的托育人員，是因一名離職的老師自己行為不當，懷恨在心才會側錄爆料。她說，包括她在內與另一位托育人員，共兩人情緒失控，對此表示道歉。

她在受訪面對媒體詢問時表示，「打（小孩）是偶而為之，不是常常，若常常的話，沒人會願意留下來。」至於當時為何情緒失控，夏姓主任受訪時突然失控表示，「拒絕回答」、「抱歉再見」、「不然你想要怎麼樣，請你告訴我你想怎樣。」

社會局兒童托育科長林秀穗今天上午獲悉後，立即率員前往托嬰中心稽查，她接受中央社訪問表示，因事證明確，針對行為人依兒童及少年福利與權益保障法，任何人對於兒童及少年不得身心虐待的規定裁處。

林秀穗與市府官員今天下午仍在現場調查，檢視監視器畫面處理，她表示，經調查，一共有3名托育人員行為不當，包括夏姓主任、江姓、陳姓托育人員共3人，每人各罰新台幣14萬元。

林秀穗表示，市府的態度與立場強硬，不容許此類事情發生，兒童托育科到現場稽查瞭解，進行行政處理程序，調查相關的托育人員名冊、約詢托嬰中心負責人、針對收托的嬰幼兒，立即與家長訪談，依需求安排轉至其他托嬰中心及保母受托。

林秀穗告訴中央社說，這家托嬰中心歷年來曾被投訴公共衛生與噪音，但並沒有不當管教、施虐的紀錄；這次稽查3名托育員已違法，除立即開罰也勒令粗暴虐打兒童者，終身不得擔任托育人員，並登載於托育人員系統註記管理。

社會局說，私立淯薪托嬰中心於民國99年12月開始營業，目前收托25名嬰幼兒，社會局之前並未接獲家長或其他人舉報兒虐或不當照顧。因托嬰中心知情不報、疏於管理，將依兒權法裁處30萬元罰鍰，並勒令立即停辦。

林秀穗表示，托嬰中心管理機制至少每3年應接受評鑑，包括工作人員資格、收托人數、衛生、現場照顧技巧，並巡迴輔導，請專家實際瞭解托嬰中心及教保人員照顧狀況。

林秀穗表示，社會局於107年共稽查托嬰中心689次，若家長或其他人知悉有嬰幼兒遭受不當對待，請於知悉事件24小時內通報社會局，將會立即啟動調查程序，釐清事件發生始末。

社會局說，停辦為停止辦理1年，1年後經申請社會局同意後，可以繼續恢復營業。（編輯：李錫璋）1080109

新北市私立淯薪托嬰中心涉嫌虐兒，市府表示，因托嬰中心知情不報、疏於管理，將依兒權法裁處30萬元罰鍰，並勒令立即停辦，將輔導家長轉托育其他機構。圖為市府社會局9日前往稽查並檢視監視器畫面。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年1月9日