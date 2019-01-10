移民署邀新住民揮筆寫春聯 盼在台安居樂業

（中央社記者劉建邦台北10日電）農曆春節將屆，移民署今天舉辦新春揮毫活動，邀請來自印尼、越南等地新住民參加，新住民用母語寫春聯，盼豬年事事順利。署長邱豐光說，台灣是多元包容的社會，盼新住民在台安居樂業。

內政部移民署發布新聞稿表示，與警察廣播電台合辦新春揮毫活動，除找來中國標準草書學會多位書法家當場揮亳外，為讓活動增添異國色彩，邀請來自印尼林達、越南黎秋香、緬甸柯珍瑋參加，用母語寫春聯。

嫁來台16年的林達說，她是第一次寫書法，把寫書法當成畫畫，也用印尼話在春聯寫下「新年快樂」；來台18年的黎秋香則用越南話寫春節祝賀語，她們皆希望迎接豬年，可事事順心。

邱豐光指出，台灣是多元包容的社會，希望新住民可在台灣安居樂業、共創幸福，春節是傳統節慶，更是家人團聚日子，他呼籲失聯或不慎逾期停居留的新住民、移工可自行到案，才能返國與家人過好年。

移民署統計，從民國79年至去年11月30日止，累計在台仍行蹤不明的外籍人士總人數達5萬1982人，國籍包含印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南，又以越南籍、印尼籍最多。（編輯：張銘坤）1080110