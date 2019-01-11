移民署：觀宏專案越南脫團客 緝獲人數達半

移民署11日表示，去年底發生「觀宏專案」的越南旅客脫團事件，經統計脫團客達148人，至今已查獲74人。圖為移民署已查獲的脫團越籍觀光客。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉建邦台北11日電）移民署表示，去年底發生「觀宏專案」的越南旅客脫團事件，經統計脫團客達148人，至今天上午8時，共查獲74人，緝獲越南脫團客人數已達半數，會持續與警政署合作逮人。

內政部移民署發布新聞稿指出，針對追緝「觀宏專案」脫團越南客，除與警政署跨機關合作外，在外交部協助下，也與駐越南台北經濟文化辦事處及越南駐台辦事處合作，進行源頭追緝，呼籲越南脫團客儘速自行到案。

移民署說，針對「觀宏專案」也提供檢舉獎金，如發現可疑外來人口，經查證屬實，確認為「觀宏專案」越南脫團客，每件核予新台幣4000元檢舉獎金。統計至今天止，因檢舉而查獲越南脫團客的案件共6人，已在2週內達成尋回半數脫團旅客。

署長邱豐光呼籲越南脫團客應儘早投案，他也提醒民眾，不論是否有給付薪資，只要有非法容留外國人從事工作事實，就是觸犯就業服務法，可處15萬元以上、75萬元以下罰鍰。

移民署檢舉專線電話：北區事務大隊02-29611356、中區事務大隊04-24725102、南區事務大隊0988-955971、國境事務大隊0933-090291。

4個大型越南旅行團共153人，分別於107年12月21日及23日入境高雄，卻發生152名旅客脫團，其中1人未失聯，3人自行出境，共148人失聯。越南籍旅客脫團案被視為台灣史上最大宗的假觀光、真偷渡的逃脫事件。（編輯：吳佳穎）1080111