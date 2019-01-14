農用搬運車疑遭追撞 老農夫婦不治

（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市南化區一對年逾70歲的夫妻，今天清晨到果園採收芭樂交貨後，乘坐農用搬運車返家途中，在台3線玉井路段疑似遭自小客車追撞，兩人傷重不治，事故原因有待釐清。

台南市政府消防局清晨4時18分接獲報案，警方與消防救護人員趕到現場時，發現農用搬運車翻覆在路旁農地，自小客車車頭受損嚴重，共有3人受傷等待救援。

農用搬運車上的一男一女由救護車送往衛生福利部台南醫院新化分院，自小客車上的男性駕駛被送往永康奇美醫院。

警方指出，農用搬運車上的兩人是72歲的胡姓男子與妻子，雖經醫院搶救，仍因傷勢過重宣告不治。自小客車駕駛為49歲吳姓男子，經初步檢查沒有生命危險。

警方初步調查，胡姓夫妻清晨到果園採收芭樂，送往玉井青果市場交貨，乘坐農用搬運車返回南化途中，疑似遭吳男駕駛的自小客車追撞。吳男並未酒駕，因現場沒有監視器，自小客車也未安裝行車記錄器，事故原因有待進一步釐清。

警方呼籲，駕駛人在天色昏暗、行經山區路段時，應特別小心，放慢車速；農用搬運車後方最好加裝反光設備，讓後方車輛提高警覺。（編輯：唐聲揚）1080114