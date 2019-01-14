中油林園廠燃燒塔烈焰沖天 環保局將開罰

中油林園廠新三輕14日晚間疑因跳電造成製程設備跳機，廠內燃燒塔烈焰沖天照亮夜空逾一小時，幸無人受傷，高市環保局將依空污法開罰。（民眾提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年1月14日

（中央社記者程啟峰高雄14日電）中油林園廠新三輕今晚疑因跳電造成製程設備跳車，廠內燃燒塔烈焰沖天照亮夜空逾一小時，幸無人受傷，但高市環保局將依空污法開罰。中油則說，這是廠內跳機正常製程，無危害之虞。

高雄市消防局指出，晚間8時48分據報，林園區北汕路中油林園廠內疑有火警，熊熊烈焰沖天且夾雜巨聲，消防人員趕到現場發現是中油林園廠新三輕因電力系統故障跳電，造成製程設備跳機，一時將管線內（乙烯）碳氫化合物排至一支燃燒塔燃燒處理，造成燃燒塔烈焰沖天，現場無危害之虞，也無人受傷。

消防局隨後通報高雄市環保局及勞工局勞檢處進行後續處理。

高市環保局表示，林園廠的台電高壓跟低壓外線供電都正常，應該是廠內配電出狀況，現場採樣後，將依違反空污法開罰。

中油則說，這是廠內跳機的正常製程，現場無危害之虞，待燃燒塔燃燒處理廢氣盡淨，燃燒火焰就會消退。

不過，當地部分居民晚間仍不放心，聚集在林園廠外關心現場狀況。（編輯：張銘坤）1080114