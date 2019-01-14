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台61線大園段三車追撞 自小客車駕駛昏迷送醫

最新更新：2019/01/14 23:01
台61線西濱快速道路南下大園段14日晚間發生一起連環車禍，造成一名自小客車駕駛傷重昏迷，救護人員抵達現場後將人緊急送醫，事故原因及財物損失狀況，有待警方調查。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年1月14日
台61線西濱快速道路南下大園段14日晚間發生一起連環車禍，造成一名自小客車駕駛傷重昏迷，救護人員抵達現場後將人緊急送醫，事故原因及財物損失狀況，有待警方調查。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年1月14日

（中央社記者吳睿騏桃園14日電）台61線西濱快速道路南下大園段，今天晚間發生一起連環車禍，一名自小客車駕駛傷重昏迷，救護人員抵達現場後將人緊急送醫，至於車禍發生原因及詳細損失狀況，仍有待警方調查。

桃園市政府消防局晚間7時7分許獲報，在台61線西濱快速道路南下大園段33公里處，發生一起車輛追撞意外，消防局緊急派出10名消防隊員，以及5輛消防車、救護車前往搶救。

救護人員在抵達現場後發現，是一輛載著報廢車的拖車與一輛小貨車及一輛自小客車發生事故，在高速行駛追撞下小客車毀損嚴重，40歲的駕駛更受困在駕駛座上傷重昏迷。消防隊員立即破壞車門協助傷者脫困，並緊急送醫急救。

警方懷疑是行車時未保持車距，加上夜間視線不明，才會發生連環追撞事故，車禍一度造成台61線西濱快速道路封閉處理，至於詳細的車禍事故以及財物損失，仍有待警方調查。（編輯：張銘坤）1080114

台61線西濱快速道路南下大園段14日晚間發生一起連環車禍，一輛載著報廢車的拖車與一輛小貨車及一輛自小客車發生事故，自小客車駕駛傷重昏迷送醫，車禍發生原因及財物損失狀況，仍有待警方調查。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年1月14日
台61線西濱快速道路南下大園段14日晚間發生一起連環車禍，一輛載著報廢車的拖車與一輛小貨車及一輛自小客車發生事故，自小客車駕駛傷重昏迷送醫，車禍發生原因及財物損失狀況，仍有待警方調查。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年1月14日
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