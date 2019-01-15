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聯結車國道撞護欄 熱血貨車司機擋車救人

最新更新：2019/01/15 11:38
一輛聯結車行經國道3號南下134公里處衝撞中央護欄，車頭斷裂在北上內線車道，北上貨車司機李翔偉見狀立即停車，開啟大燈警示後方來車，避免發生追撞，協助救出聯結車駕駛送醫。（李翔偉提供）中央社記者管瑞平傳真　108年1月15日
一輛聯結車行經國道3號南下134公里處衝撞中央護欄，車頭斷裂在北上內線車道，北上貨車司機李翔偉見狀立即停車，開啟大燈警示後方來車，避免發生追撞，協助救出聯結車駕駛送醫。（李翔偉提供）中央社記者管瑞平傳真　108年1月15日

（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）一輛聯結車行經國道3號南下134公里處衝撞中央護欄，車頭斷裂掉落在北上車道，一名貨車司機見狀立即停車幫忙擋車救人，整起事故造成聯結車駕駛頭部外傷送醫，無生命危險。

國道員警指出，這起車禍事故發生在國道3號南下134公里（西湖路段），25歲鄭姓男子駕駛聯結車原本行駛在外側車道，不慎撞上前方大貨車後，失控橫跨3個車道，衝撞中央護欄，導致車頭以及被撞毀的水泥護欄，掉落到北上車道。

當時剛好行經該路段的貨車司機李翔偉表示，從北上車道看到前方發生「撞況」，趕緊停車，開啟大燈警示後方來車，避免發生追撞，同時上前查看聯結車司機的傷勢，通報119前往救人。

李翔偉指出，聯結車司機頭部外傷「一直流血」，但意識清楚，等待救援的過程中，還有其他大貨車司機經過，也停下車來幫忙清除路面的水泥塊，所幸救護車抵達現場後，確認聯結車司機仍有意識。

國道員警指出，鄭男所駕駛的聯結車上，載運有8輛自小客車和小貨車，其中2部車輛也掉落路面，幾乎半毀，整起事故僅造成鄭男受傷送醫，無生命危險，現場總共花了一個多小時，才順利排除，初步調查疑似鄭男精神不濟釀禍，不過詳細肇事原因和責任歸屬仍需進一步釐清。（編輯：方沛清）1080115

25歲鄭姓男子駕駛聯結車，行經國道3號南下134公里處不慎撞上前方大貨車後衝撞中央護欄，車上載運8輛自小客車和小貨車，其中2部車輛掉落路面，幾乎半毀。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真　108年1月15日
25歲鄭姓男子駕駛聯結車，行經國道3號南下134公里處不慎撞上前方大貨車後衝撞中央護欄，車上載運8輛自小客車和小貨車，其中2部車輛掉落路面，幾乎半毀。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真　108年1月15日
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