涉媒介同鄉來台賣淫 越南裔女子送辦

（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市一名已取得國籍的越南裔阮姓女子涉嫌媒介同鄉持觀光簽證入台，再分配到旗下的3間越南養生館從事性交易。經移民署跟監蒐證多時查獲送辦，多名越南籍女子將依法遣返。

移民署南區事務大隊台南市專勤隊副隊長黃濬清今天受訪時表示，約一年多前接獲線報，指稱在善化、新市、永康有越南養生館以越南年輕女子為噱頭，不定期透過社群網站和通訊軟體群組發布小姐動態，吸引男客上門，提供全套或半套性交易。

黃濬清表示，經過與台南市調查處、警方合作蒐證後，發現一名嫁到台灣多年的45歲阮姓女子涉嫌與友人合夥經營這3家越南養生館，利用東南亞人士可持觀光簽證或短期免簽入台的機會，招攬越南同鄉女子來台賣淫，從中獲取暴利。阮女在25歲時嫁到台灣，曾有妨害風化的刑案紀錄，已從「小姐」升級為幕後首腦。

他說，全案報請台南地檢署檢察官彭盛智指揮偵辦，順利在3處養生館內查獲9名越南籍女子，後續還在機場攔截到疑似受招攬來台的兩人。執行搜索當晚，養生館才營業約兩個多小時，就共查獲新台幣58萬餘元的現金，獲利驚人。

黃濬清表示，今天將涉案的越南籍女子送往台南地檢署接受複訊，將依法強制驅逐出國。阮女涉犯妨害風化等罪嫌，旗下越南籍女子可能不只被查獲的這些成員，將由檢察官進一步偵辦。（編輯：方沛清）1080115