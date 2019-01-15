恐嚇企業簽近兩億元本票 檢肅天道盟成員

天道盟太陽會曾姓兄弟檔（中）先前得知國內一間上櫃電子公司有國外高額貨款問題，率眾強壓被害人簽署新台幣1.98億元本票，還涉多起恐嚇、傷害案件，14日遭警檢肅到案。中央社記者黃麗芸攝 108年1月15日

（中央社記者黃麗芸台北15日電）天道盟太陽會曾姓兄弟檔先前得知國內一間上櫃電子公司有國外高額貨款問題，便率眾強壓被害人簽署新台幣1.98億元本票，另還涉多起恐嚇、傷害案件，遭警檢肅治平。

刑事局偵查第四大隊今天舉行「檢肅天道盟太陽會曾姓兄弟檔」記者會，第二隊隊長張躍瀚表示，先前獲報指綽號「鐵霸」的49歲曾男自恃天道盟太陽會會長的幫派身分，和43歲綽號「太保」的曾姓胞弟在大台北地區活動，去年還涉及向一間電子公司恐嚇取財。

全案經刑事局和台北市警察局中山分局等多個單位共組專案小組，報請台北地院檢察官指揮偵辦。

經長達約一年時間蒐證，警方發現「鐵霸」在民國106年10月初得知國內一間上櫃電子公司和國外公司有近兩億元貨款問題，他見有利可圖，便率領幫眾強行留置被害人並強逼簽署1.98億元本票，甚至還電話恐嚇被害人家屬，並派旗下小弟潑漆警告，造成被害人心生畏懼而四處躲藏。

另，106年10月間，「鐵霸」認為酒店人員服務不周到，便指示旗下幫眾毆打酒店服務人員，並持凶器將對方刺殺成傷，還強逼簽署和解書。

「鐵霸」在107年8月間因友人和新北地區一間醫美診所起爭執，竟召集數名小弟佔據診所大廳，還在紙上留下天道盟太陽會稱號和姓名，叫被害人上網查詢其黑道身分，逼醫美診所就範。

經長期蒐證，專案小組見時機成熟，於今年1月14日持拘票、搜索票到雙北市和桃園市地區同步檢肅「鐵霸」等8人到案。

現場查扣手機5支、槍械1把、9釐米子彈29顆、霰彈槍子彈24顆、西瓜刀、木棍、鋁棒、甩棍等贓證物，全案依恐嚇取財、殺人未遂、組織犯罪等罪嫌移送台北地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1080115

警政署刑事警察局檢肅天道盟太陽會曾姓兄弟檔，並查扣手機、槍械、子彈、西瓜刀、棍棒等贓證物，全案依恐嚇取財、殺人未遂、組織犯罪等罪嫌送辦。中央社記者黃麗芸攝 108年1月15日