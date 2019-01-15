淯薪托嬰中心3托育員涉虐兒 檢方傳喚後交保

（中央社記者王鴻國新北15日電）新北市永和淯薪托嬰中心涉嫌虐兒案，新北地檢署主動分案調查，今天傳喚托嬰中心夏姓主任等3人到庭說明，訊後依涉嫌傷害罪嫌重大，諭知夏姓主任5萬元交保，另2人3萬元交保。

新北市議員張維倩日前在市議會召開記者會，陪同家長指控永和的淯薪托嬰中心涉嫌虐兒，會中公布影片指控托嬰中心用木鍋鏟打幼童腳底板及硬塞櫃子懲罰。

全案遭披露，新北市政府當天進行查證屬實後裁處3名涉虐兒的托育人員各新台幣14萬元罰鍰，勒令終身不得擔任托育員。托嬰中心則依知情不報裁處30萬元罰鍰，並勒令立即停辦。

新北地檢署對此主動分案調查，經指派檢察官偵辦案件後，已先指揮新北市政府警察局永和分局進行相關證據保全等偵查作為。檢察官今天下午傳喚托嬰中心夏姓主任及江姓、陳姓托育人員到庭說明。

新北檢表示，今天上午先通知3名托育人員到永和分局製作筆錄，繼而檢方召開偵查庭，夏姓主任等3人由警方陪同到地檢署開庭，檢察官就案情詳細偵訊後，認定3人涉嫌傷害，罪嫌重大，諭知夏姓主任以5萬元交保；另2人各3萬元交保。（編輯：李錫璋）1080115