高市卡拉OK店前砸車砍人 主嫌等4人到案

（中央社記者程啟峰高雄15日電）高雄前鎮區一間卡拉OK店前今天凌晨發生砸車砍人案件，3名酒客搭車離去時遭11人持刀棍砸車砍人，其中兩人送醫，警方「以車追人」陸續傳喚呂姓主嫌等4人到案，全案擴大偵辦。

高雄市前鎮區草衙三路一間卡拉OK店前，凌晨2時發生這起砸車砍人案件，3名酒客搭計程車準備離去時，有11人分乘5部車輛到場持刀棍當街砸車砍人，造成其中兩人重傷送醫，一人趁亂駕車逃走，沒有受傷。

由於現場混亂，警方趕到雙方人馬已鳥獸散，店家也拉下鐵門逃避警方查訪，一度傳出滋事者達30多人，且有兩名被害人被擄走，但經警方追查發現滋事人馬11人，沒有被害人被擄走。

前鎮警分局經現場查訪並調閱現場監視錄影帶，「以車追人」陸續傳喚涉嫌叫唆滋事的呂姓主嫌，以及滋事的胡姓等另3名男子到案，稍晚將再傳喚其他未到案的共犯到案，釐清案情。

警方調查，黃姓被害人當時與友人在這家卡拉OK店內分別在兩個包廂同時唱卡拉OK，席間，黃男覺得隔壁間包廂內友人唱太大聲，上前規勸對方小聲點，引發雙方叫罵，另一桌呂姓男子見狀上前調解，不料「公親變事主」與黃男起爭執，後來黃男還持續叫囂挑釁呂男，呂男因而被迫躲在一旁。

呂男隨後電話告知胡姓友人上情，並請胡男開車來載他回家，不過，胡男竟邀集5輛車載來10多人到場要為呂男出氣。

胡男等11人搭車到場後，見黃男、梁男等上計程車欲離開，不分青紅皂白，分別持棍棒朝黃、梁2男身上猛打，其間也有人拿開山刀砍殺對方，並將他們叫的計程車砸毀，胡男等人逞凶後分乘5部車輛揚長而去。

黃、梁2男經自行送醫沒有生命危險。另一名在車上的黃姓男子則趁亂開走被砸的計程車逃離現場。

全案經警方「以車追人」迅速將涉案教唆的呂姓男子，以及傷人砸車的胡姓、沈姓、邱姓共4人傳喚到案，其他在逃共犯將漏夜陸續傳喚他們到案說明。（編輯：翁翠萍）1080115