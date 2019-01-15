高市警首長集思強化治安 展暴力零容忍決心

（中央社記者程啟峰高雄15日電）高雄發生重大治安事件，高雄市警察局長李永癸今天下午在市警局召集全市17個分局首長召開治安會議，集思強化治安作為，展現警方對暴力零容忍的決心。

高雄市前鎮區卡拉OK店前今天凌晨發生砸車砍人案件，3名酒客搭計程車準備離去，10多人分乘5車持刀棍在店前當街砸車砍人，造成其中2人重傷送醫，這起街頭喋血事件震驚社會。高雄市長韓國瑜上午受訪表示，治安一定要列為重點中的工作，籲請市警局一定要加強對於治安的要求。

李永癸下午在市警局召集全市17個分局長召開治安會議，集思強化治安作為，展現暴力零容忍決心。

李永癸受訪表示，這個會議歷時90分鐘，除前鎮分局長林新晃留在分局坐鎮指揮偵辦凌晨這起卡拉OK店暴力案件，改派代表出席外，其餘16個分局長都到齊，會中大家為改善高雄治安集思廣益，也研擬相關具體作為，會中並達成暴力零容忍共識。

李永癸在會中也指示，與會人員要對轄內的治安要加強再加強，全力防杜暴力案件發生，一起朝暴力零容忍目標努力不懈。

與會人員表示，鑑於街頭暴力犯罪案件影響社會觀瞻甚鉅，市警局上午於是臨時決定的召開這個治安會議，會中決議各轄區加強對易滋生糾紛衝突的酒店、KTV等營業場所加強巡邏及取締酒駕，提高見警率預防暴力犯罪。如發生街頭暴力案件也能迅速調派優勢警力壓制，避免事態擴大。

值此春節將屆，警方也將結合春安工作強化治安，讓市民能平安過年。

與會人員也強調，對於街頭暴力絕不寬貸，將秉持毋枉毋縱精神，立即出動快速打擊部隊並指派專案人員查緝相關涉案人士到案，還給市民一個有感的安全環境，不容犯罪分子伺機猖狂。（編輯：陳政偉）1080115