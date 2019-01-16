台南女童疑遭虐死 市府社會局提獨立告訴

（中央社記者張榮祥台南16日電）台南昨晚驚傳一名1歲多女童疑遭虐死，警方今天已依殺人罪嫌送辦生母等4人，台南市政府社會局也依兒少權益法對4名涉案人提出殺人罪嫌的獨立告訴。

台南一名1歲多女童疑遭虐死，全身遍布大面積瘀青，驚動檢警，生母等4名涉案人今天上午被移送台南地檢署，各路鄉民也趕到台南群聚在負責偵辦的台南市警局第五分局、公園派出所及南檢大樓外。

台南市長黃偉哲今天主持市政會議時說，台南虐童零容忍，這起虐童案絕不寬貸，但因偵查不公開，警方要注意維安，社會局等相關單位也要加強訪視高風險家庭。

台南市警察局長黃宗仁表示，台南發生虐童案這種事，人神共怒，連警察都很憤怒，各路鄉民自凌晨1時許從全國各地陸續趕到台南包圍檢警單位；警方偵辦此案，任何涉嫌人都無法逃過。

台南市政府社會局人員說，這次受虐死亡對象是幼童，社會局考量部分過往案例中，多數家屬不願對加害人提告，因此社會局依兒童及少年福利與權益保障法第112條規定，對涉案4人依殺人罪嫌提出獨立告訴。

兒童及少年福利與權益保障法第112條規定，成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一。但各罪就被害人係兒童及少年已定有特別處罰規定者，從其規定。對兒童及少年犯罪者，主管機關得獨立告訴。（編輯：李亨山）1080116