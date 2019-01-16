南崗工業區破移工販毒網絡 近百人接連遭逮

（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）南崗工業區是南投縣重要工業區，南投縣刑警大隊得知移工形成販毒網絡，去年緝獲63名藥頭與藥腳，日前再抓35名移工毒犯，雖有主嫌落網，但警方懷疑集團操控，持續擴大偵辦。

南投縣政府警察局去年透過反毒友善通報網得知，多名在南崗工業區工作的泰國籍移工可能因長期熬夜做粗重工作而染上吸食安非他命，但移工人生地不熟，多是向同國籍移工買毒，形成縣內反毒隱憂。

南投縣警察局刑事警察大隊今天表示，經監控發現販毒集團以一名泰國籍犯嫌吉拉瓦（音譯）為首，下游分布以工廠為單位，透過工廠間小藥頭販賣安非他命給各工廠吸毒移工，形成封閉販毒網絡。

專案小組報請南投地方檢察署指揮偵辦，第一波從去年的年中到年底陸續掃蕩，查獲11名販毒藥頭，其中5人遭聲押獲准，及52名吸毒藥腳，範圍擴及工業區16家工廠，毒品追溯關係達4層以上。

刑警大隊表示，分析過濾第一波掃蕩成果後，今年年初結合草屯分局、仁愛分局、南投縣憲兵隊等單位發動第二波查緝，陸續緝獲5名販毒藥頭、30名吸毒藥腳，範圍擴及工業區10家工廠，其中部分遭查獲工廠與第一波掃蕩工廠重複。

刑警大隊偵辦過程中，得知一名外籍移工向一名台籍藥頭買安非他命時，遭搶奪脖子上的金項鍊，得手後立即騎機車逃逸，由於移工因買毒遭搶，不敢報案，警方得知後主動偵辦，順利逮捕犯嫌。警方偵辦毒品案再破一件搶奪案。

南投縣警察局長陳木樹說，毒品影響民眾安居生活環境，南投地檢署及南投縣警察局將持續執行反毒工作、全力打擊毒品犯罪，貫徹國家掃毒方針，維護縣民優質生活環境，全案持續擴大追查。（編輯：陳政偉）1080116