幼兒園兒虐案頻傳 民團籲監察院調查

（中央社記者林長順台北17日電）法律扶助基金會等民間團體今召開記者會強調淯薪並非個案，嘉義一名男童被幼兒園老師用膠帶綑綁在椅子上，檢方、法院都認定是管教方式。民團呼籲監察院應對兒虐案制度性調查。

新北市淯薪托嬰中心涉嫌虐童引發社會關注，法律扶助基金會、人本教育基金會、民間司法改革基金會、人權公約施行監督聯盟、台灣人權促進會等團體上午召開「老師失控、行政失職、司法加油」記者會，整理近年來20多件幼兒園不當對待案例，強調淯薪虐童案並非個案。

嘉義市一名2歲王姓男童家長，不滿幼兒園老師於民國106年3、4月間，兩度將當時兒子以膠帶綑綁在椅子上，控告幼兒園老師妨害自由罪。嘉義地檢署偵辦後，予以不起訴處分，家長不服，聲請再議，台南高分檢去年5月間駁回再議。

王姓家長委任律師向嘉義地方法院聲請交付審判。法官審理後，認為幼兒園老師的作為是基於管教男童，並無妨害自由的故意，將案件駁回。

男童奶奶表示，每次送孩子上課時，孩子都哭著說不要去，孩子的父親發現這件事，才知道孩子不想去學校的原因，她曾帶孩子去看心理咨商師，知道需要長期心理輔導，她一直陪著孩子去上課，希望消除對上學的恐懼。

男童奶奶說，事發時孩子只有2歲，要花多少時間才能讓孩子消除心中的陰影，她希望司法能夠給予明智的審判。

除了刑事部分，律師表示，將向幼兒園提出民事訴訟，要求賠償。

民團認為，本案承辦檢察官與刑庭法官未尊重幼兒權利及幼兒教育專業，一致認定綑綁幼兒不成立妨害自由，將使幼兒的生存環境更加惡化，用膠帶綑住狗都會被說是虐待動物，用動保法開罰，用膠帶綑綁幼兒卻被當成「管教行為」。

民間團體呼籲，私立幼兒園兒虐案頻傳，已突顯教育體系失控、相關政府機關失職、司法機關失能，監察院應該就私立幼兒園預防兒虐案與相關究責機制，進行制度性的調查與糾正。（編輯：李亨山）1080117