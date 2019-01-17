這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
雷霆2000多管火箭齊發 國軍模擬戰痛擊共軍
政治

雷霆2000多管火箭齊發 國軍模擬戰痛擊共軍

住得比人好 斥資20億國研院實驗動物中心啟用
科技

住得比人好 斥資20億國研院實驗動物中心啟用

罕見巨大自轉冰盤現蹤美國 科學家揭形成原因
科技

罕見巨大自轉冰盤現蹤美國 科學家揭形成原因

政黨惡鬥加民粹訴求 美英老牌民主國同陷困局
國際

政黨惡鬥加民粹訴求 美英老牌民主國同陷困局

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

國道1號水上段空槽車冒刺鼻白煙 幸無人不適

最新更新：2019/01/17 19:31
國道一號中山高速公路南下嘉義水上路段17日發生一輛運送硫磺的油罐車，突冒刺鼻氣味的白色煙霧狀氣體，消防人員獲報立即到場灑水警戒。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真　108年1月17日
國道一號中山高速公路南下嘉義水上路段17日發生一輛運送硫磺的油罐車，突冒刺鼻氣味的白色煙霧狀氣體，消防人員獲報立即到場灑水警戒。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真　108年1月17日

（中央社記者黃國芳嘉義縣17日電）國道1號中山高南下嘉義水上路段今天發生一輛原本運送硫磺的油罐空槽車，突然冒出刺鼻氣味的白色煙霧狀氣體，消防人員立即到場灑水警戒，所幸並無造成現場人員的不適。

嘉義縣消防局於今天下午4時47分接獲民眾報案，指出國道1號中山高速公路南下275公里處（嘉義縣水上路段）有一輛油罐空槽車（原載送硫磺），車體右後方突然冒出大量白色煙霧狀氣體，駕駛立即停靠路肩通報消防單位。

消防局第二大隊水上、雙福分隊人車趕到現場，發現白色煙霧狀氣體有刺鼻氣味，立即布水線灑水警戒。

水上消防分隊分隊長林正訓表示，原載送硫磺的空油罐車準備返回高雄的公司，駕駛行經嘉義路段時，發現車體右後方直冒白煙，馬上停靠路肩，懷疑是殘留的硫磺腐蝕槽體，並接觸空氣中水氣而產生白色煙霧狀氣體，所幸無造成現場人員的不適。（編輯：陳政偉）1080117

地機族