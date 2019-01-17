國道1號水上段空槽車冒刺鼻白煙 幸無人不適

國道一號中山高速公路南下嘉義水上路段17日發生一輛運送硫磺的油罐車，突冒刺鼻氣味的白色煙霧狀氣體，消防人員獲報立即到場灑水警戒。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 108年1月17日

（中央社記者黃國芳嘉義縣17日電）國道1號中山高南下嘉義水上路段今天發生一輛原本運送硫磺的油罐空槽車，突然冒出刺鼻氣味的白色煙霧狀氣體，消防人員立即到場灑水警戒，所幸並無造成現場人員的不適。

嘉義縣消防局於今天下午4時47分接獲民眾報案，指出國道1號中山高速公路南下275公里處（嘉義縣水上路段）有一輛油罐空槽車（原載送硫磺），車體右後方突然冒出大量白色煙霧狀氣體，駕駛立即停靠路肩通報消防單位。

消防局第二大隊水上、雙福分隊人車趕到現場，發現白色煙霧狀氣體有刺鼻氣味，立即布水線灑水警戒。

水上消防分隊分隊長林正訓表示，原載送硫磺的空油罐車準備返回高雄的公司，駕駛行經嘉義路段時，發現車體右後方直冒白煙，馬上停靠路肩，懷疑是殘留的硫磺腐蝕槽體，並接觸空氣中水氣而產生白色煙霧狀氣體，所幸無造成現場人員的不適。（編輯：陳政偉）1080117