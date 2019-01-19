少女打工5個月倒貼錢 高雄惡老闆送辦

（中央社記者程啟峰高雄19日電）一名國中輟學少女到高雄市一家撞球館打工5個月卻倒貼錢，她離職後向警方投訴，警方經連月追查將惡老闆移送法辦並查出另有多名被害人，全案還將函請勞工局為被害人討公道。

高雄市警察局少年警察隊去年11月間進行國中輟學少女輔導工作，發現少女「小平」投訴指出，她父親因工作時不慎遭工廠機器切斷右手掌，無法從事一般工作，為分擔家計，透過學姊介紹前往江姓男子經營的辣妹撞球館工作，然而除了第1個月領取新台幣3750元外，遭江男巧立名目剝削薪資，工作5個月竟倒欠撞球館2萬2530元，警方隨即報請高雄地檢署檢察官王建中指揮偵辦。

警方歷經連月調查蒐證，今年1月11日持搜索票搜索江男經營的辣妹撞球館，當場查獲員工薪資袋、打卡單、員工注意事項規定、員工資料表、人事規章等，另在江嫌辦公室查獲安非他命吸食器1組及3包安非他命（共計毛重39.83公克）。

警方清查發現，江男開設這家撞球館7年餘，以時薪150元、每日工作4小時、日薪600元僱用多名未成年少女及成年女子擔任辣妹撞球館員工，工作時間自傍晚6時至隔天清晨4時，分段排班工作。

警方表示，期間僱用3、4名14歲少女於晚上8時起上班，已違反勞基法規定，並利用未成年少女涉世未深，以「遲到1分鐘罰10元」、「早退1小時罰150元」、「曠職1天罰3000元」、「被記缺點（如自己的杯子沒洗、上班聊天等）1次扣100元」，以及「正當請假星期一至星期四請假，1天扣1000元，星期五至星期日請假1天扣1500元」等5種不當公司規定苛扣少女薪水。

警方清查還發現，計有7名少女及1名成年女子每月遭扣3000至8000元不等薪資，而「小平」因被剝削，自去年7月至11月工作5個月僅第1個月領取3750元，之後的4個月不曾領過薪水，還共積欠撞球館2萬2530元。

江嫌坦承，訂定公司內規約束員工，違反規定則扣薪水。

警方認為，江嫌此舉已讓員工的勞動與報酬完全不相當，全案依人口販運防制法、勞動基準法及違反毒品危害防制條例移送台灣高雄地檢署偵辦；另將全案函送高雄市勞工局依法開罰。

勞工局表示，全案受理後除對江男究責開罰外，還將進行勞資調解，為被害勞工討回公道。（編輯：陳俊碩）1080119