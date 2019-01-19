被控廣告毀損對手名譽 蝦皮獲不起訴

（中央社記者蕭博文台北19日電）網路家庭公司不滿蝦皮購物廣告影片，指摘其經營的PChome 24h購物送貨不準時，提告誹謗。北檢認為，廣告並無足以毀損PChome24h名譽的具體事實，今天處分全案不起訴。

台北地檢署不起訴處分書指出，網路家庭公司認為，PChome 24h購物受消費者喜愛並普遍使用，於電子商務界享有信譽，但蝦皮購物去年5月在臉書粉絲專頁發表分手篇廣告影片，毀損PChome 24h購物名譽。

網路家庭公司指出，影片男主角手捧印有PChome 24h購物的紙箱，女主角則長期忍受男友遲到、罐頭訊息、消極，隨即出現「分手不需要理由」旁白，女主角又與對街收到蝦皮24h紙箱的男鄰居相視而笑，最後以「分手是為了更美好的相遇」作結。

網路家庭公司認為，這支廣告影片是指摘PChome 24h購物送貨不準時、服務不佳、消極不負責等不實內容，控告蝦皮公司、劉姓負責人、楊姓營運總監、廖姓社群行銷經理、新加坡蝦皮公司馮姓營運長。

楊姓營運總監、廖姓社群行銷經理辯稱，廣告是以女性情感作為訴求，主打蝦皮的運送速度，並非要誹謗PChome 24h；劉姓負責人則說，沒參與廣告製作，馮姓營運長則指未參與台灣蝦皮的營運。

承辦檢察官認為，廣告男女主角的角色並非雙方的工作人員，男主角剛好手捧PChome 24h紙箱，廣告最後女主角與對街男鄰居剛好收下蝦皮紙箱，內容並未直接將男主角、男鄰居隱喻為PChome 24h及蝦皮公司。

檢察官認為，被告聲稱廣告以分手故事吸引女性注意，使客戶願意嘗試新服務，並非全然無據，況且廣告下留言有不同面向，包括網友表示PChome 24h從沒遲到，可知廣告目的在於提高消費者關注與討論度。

不起訴書也指出，PChome 24h並非全然不曾有遲到、服務不佳的紀錄，廣告提及PChome 24h無非是想藉由消費者對PChome 24h的熟悉而引發興趣，再藉由男主角的壞習慣引發消費者共鳴，最後以男鄰居與送貨員向消費者表示蝦皮也提供類似服務，並承諾做得更好。

檢察官認為，影片並無指摘足以毀損PChome 24h名譽的具體事實，不能只因男主角捧PChome 24h紙箱出現，即認為廣告是以毀損PChome 24h名譽為目的，全案不符誹謗等罪構成要件，不起訴。（編輯：張銘坤）1080119