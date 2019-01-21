港女來台交流女僕文化 非法打工限令出境

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）移民署北區事務大隊桃園市專勤隊今晚表示，專勤隊接獲民眾檢舉，前往中壢一間女僕咖啡店，當場查獲一名非法打工的香港籍女子，除於約談後要求在10日內離台，也依法究辦雇主。

日本盛行已久的女僕咖啡店，近日也吹進台灣，桃園市專勤隊晚間發布新聞稿表示，由於接獲民眾檢舉，專勤隊員昨天前往中壢區一家女僕咖啡店調查，當場發現一名香港籍譚姓女子以觀光名義來台，卻穿著女僕裝扮從事代言，擔任一日女僕工作。

桃園市專勤隊表示，這名綽號鈴鈴的譚女長相甜美，熱衷女學生及女僕裝扮，在臉書上更有上萬名粉絲，多次以觀光名義入境台灣的她，這次入境後就前往高雄從事女僕交流活動。昨天在中壢擔任一日女僕工作，還穿著女僕服裝上台即興表演。

專勤隊員指出，先前曾多次查獲類似案件，但香港居民來台違法從事女僕工作還是第一次，後續也依「香港澳門關係條例」，以及「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」辦理，專勤隊在約談後已對譚女開出處分書，要求在10日內離開台灣。

至於僱用譚女代言的咖啡店業者是否違反「就業服務法」，專勤隊表示，將在案件調查完畢後，儘速函請主管機關桃園市政府裁處。

譚女表示，這次來台是想透過臉書認識女僕同好，並與喜歡女僕文化的人士交流，不知道會因此違法。（編輯：李錫璋）1080121