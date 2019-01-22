騎電動獨輪車遇道路施工自摔 受傷又挨罰

張姓男子日前騎乘電動獨輪車行經核2廠前方時，因施工疏於注意前方路況自摔受傷，警方獲報到場隨即與救護人員一同將張男送醫救治，並將依法開罰。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年1月22日

（中央社記者王朝鈺新北市22日電）張姓男子日前騎乘電動獨輪車行經核2廠前方時，因施工疏於注意前方路況自摔受傷，警消到場將他送醫救治，並將依法開罰。

警方今天表示，40多歲張男18日下午1時許，環島行經核2廠前的台2線44.5公里處金山往萬里方向，疑似因施工兩線道縮減為一線道，張男未注意前方路況不慎跌倒，警方獲報到場隨即與救護人員一同將張男送醫救治，並通知家屬領回電動獨輪車。

金山警分局野柳派出所所長楊凱文說，電動獨輪車屬於動力運動休閒器或其他相類似動力器具，依道路交通管理處罰條例，於道路上行駛或使用者，可處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰，並禁止行駛或使用，警方將等張男傷勢恢復後，再通知他前來說明。

金山警分局長陳保安呼籲，電動獨輪車危險度相較一般汽機車高，民眾應在安全處所騎乘，若騎上道路除違反法規外，也會對其他駕駛或用路人造成危害。（編輯：李錫璋）1080122