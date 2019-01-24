捷克男子攜毒品闖關 航警掌握通關暗號一網成擒

（中央社記者邱俊欽桃園機場24日電）一名捷克籍男子從柬埔寨搭機來台，被航警與海關發現託運行李中攜帶海洛因等毒品，經航警循線追查後，在新北一家汽車旅館逮捕在台接應車手，3人被移送桃園檢方偵辦。

航空警察局今天下午表示，航警局安全檢查大隊與財政部關務署台北關23日在桃園機場第二航廈安檢時，查獲57歲捷克籍男子麥克爾（Michal）在託運行李底層中，夾帶538公克海洛因與2308公克安非他命。

航警隨即報請桃園地檢署偵辦，經過濾相關資料後，循線在新北市林口區一家汽車旅館，逮捕負責取貨的王姓、陳姓車手，同時查扣準備交付的新台幣20萬元運毒酬勞。

航警在查緝前，已經事先掌握捷克男子與在台車手的「通關暗號」，並將車手一網成擒；3人在接收偵訊後，依違反毒品危害防制條例，移送桃園地檢署偵辦，警方並擴大追查幕後集團共犯。

航警研判，毒梟想利用政府近期動員大批人力防堵非洲豬瘟之際，測試安檢防護漏洞，所幸在航警局與台北關充分掌握下，將毒品攔截於國境關口。（編輯：李錫璋）1080124