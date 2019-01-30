刑事局員警誤擊發子彈 記小過處分

刑事局王姓警員日前繳槍退勤時，因誤觸板機而擊發一顆子彈，幸未釀傷亡，已依「警察機關強化勤務業務紀律實施要點」及「後勤業務要則」等規定，予以記過一次處分，並追究直屬主管考核監督不周責任，陳報警政署議處。（刑事局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年1月30日

（中央社記者黃麗芸台北30日電）刑事局王姓警員日前繳槍退勤時，因誤觸板機而擊發一顆子彈，幸未釀傷亡，經查他因重感冒、身體不適造成疏失，記一次小過處分，並追究直屬主管相關責任，陳報警政署議處。

刑事局今天表示，警備隊46歲王姓男警員26日上午7時50分負責槍械室值班時，他在勤務結束前於槍械室執行清槍程序時，因一時疏忽而誤觸扳機，不慎擊發一顆子彈並射向槍械室的地板，緊接著跳彈反彈卡在槍櫃鐵門內，幸未造成任何人員傷亡。

經查王姓男警員當天因罹患重感冒而身體不適，進而導致執行勤務疏失，未依退勤繳槍的清槍標準作業流程執行，造成還槍時不慎誤擊發子彈。

刑事局說，王姓男警員因行政疏失，已依「警察機關強化勤務業務紀律實施要點」及「後勤業務要則」等規定，予以記過一次處分，並追究直屬主管考核監督不周責任，陳報警政署議處。

刑事局表示，已要求各單位主管主動關懷同仁身體狀況，並依規定強化槍械領（使）用、維護及管理，也利用各項集會場合加強宣導及施教，以確保執勤安全及防範意外事件發生。（編輯：李錫璋）1080130