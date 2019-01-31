男員工監守自盜H型鋼 13歲少女幫把風

苗栗一家工程公司H型鋼日前遭竊，損失近新台幣10萬元，報警追查發現是自家男員工夥同友人監守自盜，全案依竊盜罪嫌送辦。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 108年1月31日

（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）苗栗一家工程公司H型鋼遭竊，損失近新台幣10萬元，報警追查發現是自家男員工夥同友人監守自盜，犯案時由友人的13歲小女友把風，全案依竊盜罪嫌送辦。

苗栗警分局今天表示，鯉魚派出所29日接獲三義鄉鯉魚潭一家工程公司魏姓業者報案，指稱承包工程工地內7支H型鋼遭竊，警方調閱現場及周邊監視器畫面，竊賊26日晚間趁著工地無人看守，直接把貨車及堆高機開進工地，將總重約3255公斤、價值近10萬元資材運走。

警方循線追查發現，受僱於該工程公司的臨時派遣員工45歲謝姓男子監守自盜，於案發前自掏腰包租借小貨車，並找王姓男子（22歲）向友人借來堆高機犯案，而王男的13歲曾姓小女友也在現場幫忙把風；竊得鋼材經運往台中一間資源回收場變賣僅獲6300元。

警方昨天晚間前往台中市后甲路一段附近埋伏，陸續將3人帶回，謝、王兩人均坦承不諱；被害魏姓業者指認出謝男是自家員工，氣憤直呼「養老鼠咬布袋！」

全案依竊盜罪嫌將謝、王2人移送苗栗地檢署偵辦，另將曾姓少女移送少年法庭審理。（編輯：李錫璋）1080131