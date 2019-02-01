起訴鈕承澤 檢察官：看這顆子彈能飛多久

（中央社記者蕭博文台北1日電）北檢今天依強制性交罪嫌起訴鈕承澤，承辦檢察官透露，被害人開出這一槍攸關司法是否能理解職場階層關係並保障性別平等，大家都會看這顆子彈能飛多久，但他相信司法做得到。

導演鈕承澤被控性侵劇組女工作人員，台北地檢署查出被害人胸部有鈕承澤DNA、下體有新傷，今天依強制性交罪嫌起訴。

承辦檢察官偵辦本案期間，想起電影「讓子彈飛」中的情節，劇中致力改革的鵝城縣長「張麻子」屢遭在鵝城自成一霸的「黃四郎」所威壓、利誘，仍成功鼓動長期受壓迫的人民挺身反抗。張麻子問黃四郎「你說是錢對我重要，還是你對我重要？」最後語重心長地說「沒有你，對我很重要」。

檢察官認為，在鈕承澤案中，可以看出告訴人身為一個基層、資淺、沒有背景靠山的劇組人員，在過程中面對鈕承澤、本案所承受的妥協、隱忍、恐懼與茫然等痛苦糾結，但最終還是決定開下這一槍，為的不是金錢，不是對鈕承澤的私仇宿怨，而是不希望日後再有其他受害人。

承辦檢察官提到，法律人所謂的「特別權力關係」，隨著人權觀念進步，慢慢成為歷史名詞，但不能否認的是，特別權力關係的靈魂分身，早已遁入各個職場，內化為不管法律是否允許，但確實存在的職場潛規則。

檢察官指出，被害人這一槍的意義與影響，將不僅止於本案，司法機關是否能正確理解職場上下階層關係的無形影響力、職場下屬為了工作所展現笑容背後的辛酸委屈與身不由己，與台灣司法是否能夠支持、協助職場性別平等的實踐與保障，全國與告訴人有著相同苦衷的勞工與公務員，都會睜大眼睛看這顆子彈能飛多久、能飛多遠。

檢察官認為，大家都在看這顆子彈是否能打破職場中的假象，讓陽光照進來，帶給人們說不的勇氣，並相信司法是真的能保護他們，是真的能讓生活的世界更美好，而他相信，台灣的司法做得到。（編輯：李錫璋）1080201