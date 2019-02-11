男子泳池溺水 3救生員未即時發現被起訴

（中央社記者蘇木春台中11日電）楊姓男子兩年前到台中一家游泳池SPA池區溺水，鄭男等3名救生員事發時未在池畔值勤，直到其他泳客發現才將楊男送醫仍不治，檢方今天依業務過失致死罪嫌，將楊男等3人起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，39歲鄭姓男子為台中市沙鹿區光華路一家游泳池副理兼救生員，與25歲黃女、23歲潘男在民國106年9月27日下午2時多，共同值班擔任救生員。

75歲楊姓男子當天前往游泳池游泳，並在下午2時17分在游泳池SPA池區溺水，但鄭男等3人皆未在池畔值勤，直到2時30分有其他泳客發現，楊男頭部沉入水中有異，向救生員反映。

待楊男救援上岸後送醫急救，9月30日下午6時多傷重不治，經相驗遺體確認楊男生前因在按摩池內發生心肌梗塞導致溺水，死亡方式為意外死亡，法醫研究所則證明，死者若在頭部沉入水中即救起，雖有慢性疾病但還是有生存可能。

鄭男到案時，坦承事發當時正逢下午換班時間，黃女與潘男在救生哨換班及進行水質控管、投藥，並無救生員在游泳池畔值勤。

台中地檢署檢察官審酌證人證詞、監視器畫面與相驗報告後，今天依業務過失致死罪嫌，將鄭男等3人起訴。

中華民國刑法規定，因業務過失致人於死者，處5年以下有期徒刑或拘役，得併科新台幣3000元以下罰金。（編輯：翁翠萍）1080211