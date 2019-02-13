婦人過馬路遭輾斃 2貨車駕駛未停車被法辦

桃園市平鎮區一名婦人在穿越路口時先後遭兩輛大貨車撞倒輾過，警方獲報後，立即透過監錄系統鎖定車號，在大園區找到兩部肇事大貨車及肇事駕駛，將兩人函送法辦，並在大貨車底部發現婦人血跡。（桃園市警局平鎮分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年2月13日

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市平鎮區一名婦人在穿越路口時先後遭2輛大貨車撞倒輾過，身體慘遭輾斷分離，涉肇事駕駛未停車繼續前行，警方事後調閱監視器追查傳喚2名駕駛，並在今天將2人函送法辦。

桃園市警局交通警察大隊平鎮交通分隊長黃仁廷今天受訪表示，高齡87歲行動不便的張姓婦人，11日下午2時45分許，在行經平鎮區一處斑馬線時，因行動緩慢，才走幾步就遭一旁綠燈起步的40歲李姓男子所駕駛的大貨車撞上，並捲入車底遭輾斃，後方李男的同事，52歲的朱姓駕駛也未發現並輾過婦人殘肢，婦人被發現時屍體已分離成兩截。

黃仁廷表示，2名駕駛在肇事後並未停車查看，而是將車輛直接開回公司停放。警方獲報後，立即透過監視系統鎖定車號，並沿路調閱大貨車行車動線，2個小時後終於在大園區找到2部肇事大貨車及李姓與朱姓2名肇事駕駛，並在2部大貨車底部發現婦人血跡。

黃仁廷指出，肇事駕駛則告訴警方，當時並未發覺撞到人，警方除了將肇事的2名駕駛依肇事逃逸致人於死函送法辦外，另外也調閱其他相關監視畫面及採樣證據，以釐清事故發生的經過。（編輯：李錫璋）1080213