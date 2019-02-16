色狼強拉女童樓梯間猥褻 恐再犯裁定羈押[影]

影片來源：中央社

（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市板橋區22歲鄭姓男子，14日在三民路二段見某國小女童獨行，一路尾隨並將女童拉至公寓樓梯間企圖非禮。檢方認為有再犯之虞聲押，板橋地方法院審理後，今天晚上裁定羈押。

新北市政府警察局海山分局表示，今天凌晨3時許查獲鄭嫌到案，他意圖對國小女童不軌，強拉女童至公寓樓梯間，幸好女童大聲求救，路過民眾聽見被害女童喊叫，出面嚇跑鄭嫌。

專案小組今天凌晨前往鄭嫌家中，逮捕熟睡中的鄭嫌，漏夜以強制罪訊問，並連繫女童詢問詳細案發經過。確認鄭嫌有襲胸行為後，再多加一條性騷擾罪嫌。因鄭嫌非現行犯，所以今天僅以強制及性騷擾等罪嫌函送檢方。

新北地檢署傳喚鄭嫌到案，深入偵訊，並查知鄭嫌並非首次犯案，在民國101年及105年間，曾有多次對女童摸胸、襲臀的性騷擾紀錄。

檢方下午訊後認為鄭嫌有再犯之虞，向法院聲請羈押、未禁見。新北地院晚間表示，地院漏夜開羈押庭審理，經法官審理後裁定羈押。

院方指出，被告先前進行之治療及所受刑之執行，均未收矯治及警惕之效，被告稱瀏覽色情網站易產生性衝動，導致犯案等情。被告行動控制不佳，確有對不特定人進行加害行為之高度可能，有預防性羈押之必要，應予羈押。（編輯：戴光育）1080216