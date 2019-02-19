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台南連3天全面取締酒駕 首日送辦10人

最新更新：2019/02/19 12:11
台南市警方18日起展開連續3天取締酒駕大執法，首日查獲22件，依公共危險罪送辦10人；並呼籲民眾飲酒後勿開車。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真 108年2月19日
台南市警方18日起展開連續3天取締酒駕大執法，首日查獲22件，依公共危險罪送辦10人；並呼籲民眾飲酒後勿開車。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真 108年2月19日

（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市新化區17日晚上發生酒駕釀禍的3車擦撞意外，造成1歲男童傷重不治，台南市警方昨天起展開連續3天取締酒駕大執法，首日查獲22件，依公共危險罪送辦10人。

台南市警局昨天首日的酒駕大執法，出動556名警力，查獲22輛酒駕車輛。台南市警局交通大隊統計，22件酒駕以中西區、永康區及善化區各3件最多。

被查獲的22件酒駕車輛中，有10名駕駛人依公共危險罪移送，其中機車5人、汽車4人，電動自行車1人，駕駛人酒精濃度最高達1.6mg/l。

交通警察大隊長翁誌宏今天表示，酒駕零容忍，警方將持續在台南易肇事、飲酒區域，及周遭重要道路加強部署，機動巡邏及定點稽查，高強度及高密度取締。

台南市警局長黃宗仁也說，執法取締是維護交通安全的最後防線，呼籲民眾聚餐飲酒後，搭乘大眾交通工具，店家也應協助客人叫計程車及代駕服務。（編輯：黃世雅）1080219

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