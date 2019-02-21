前董座涉犯證券交易法 欣桃公司遭搜索調查

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）欣桃天然氣公司孫姓前任董事長、邱姓總經理，在103年至106年期間指示員工上簽發放交際費供使用，4年各分得數百萬元，檢方昨天搜索欣桃公司，訊後諭令2人及女會計交保。

桃園地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢方日前獲報，股票公開發行之欣桃公司前任董事長66歲孫姓男子，與總經理69歲邱姓男子為牟取私人利益，在103年至106年期間，常假藉激勵員工、推廣業務等理由，指示各業務部承辦人上簽發放交際費給孫男及邱男使用。

檢方表示，邱男也指示58歲會計組長宋姓女子，直接向出納組動支現金購買郵政禮券或其他餐券，供孫男及邱男2人自行保管私用，後續也沒有向欣桃公司交代禮券去向，4年各分得新台幣數百萬元，損害欣桃公司股東權益。

地檢署表示，檢方在經過深入蒐證分析後，昨天上午由檢察官李家豪指揮法務部調查局桃園市調查處，持搜索票前往總經理邱男的住處及欣桃公司辦公室進行搜索，並傳喚孫男、邱男、宋女及相關證人共5人到案說明。

檢察官在偵訊後，認為3人涉犯證券交易法的違背職務之行為致公司損害達500萬元罪嫌重大，但因沒有羈押的必要，孫男、邱男及宋女分別諭知具保50萬元、50萬元、3萬元，地檢署後續也將持續深入追查，以釐清案情保障公司股東權益。（編輯：李錫璋）1080221