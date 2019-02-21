東港漁船穩鵬號喋血案增至2死 船上10人待救

（中央社記者楊淑閔台北21日電）行政院農業委員會漁業署今天說，發生喋血案的東港籍漁船「穩鵬號」，除菲律賓籍漁工1死，1名印尼籍漁工也被砍死；目前含3名台灣人在內等10人在船上平安，海巡署擬出動救援。

「穩鵬號」在台灣時間20日凌晨1時44分，於非洲島國模里西斯東北方1582浬公海上，發生菲籍船員持刀械鬥事件。

漁業署官員上午接受電話訪問表示，死者增加到2人，都是在事發第一時間就被行凶的菲籍漁工砍死。

落海人員方面，救援數從4人增加到5人（4名菲籍、1名印尼籍），但另還有6人（1名菲籍、5名印尼籍）尚未搜救到。

漁業署說，目前船上除砍人的菲籍漁工，包含3名台灣人（船長陳振茂、輪機長高信光與觀察員楊文斌），共10人關在艙內，目前平安，但需要有武裝能力的船靠近才能救出。

漁業署表示，澳洲已派飛機到事發現場上空盤旋，了解現況，也經外交系統、行政院國家搜救指揮中心聯繫，希望附近的英屬查哥斯派巡防艇前往救援，但航程也要以天數計算，目前還沒收到查哥斯方面回覆，政府跨部會持續努力中。

漁業署說，除透過國際協助救援，海洋委員會海巡署也準備出動救援，但航程要10多天。（編輯：李明宗）1080221