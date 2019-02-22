聲東擊西策略奏效 穩鵬號2傷患救出

漁業署22日晚間表示，20日凌晨發生喋血案的「穩鵬號」漁船，除落海船員6名，已救出全數15人。（東港區漁會提供）

（中央社記者楊淑閔台北22日電）漁業署今晚表示，20日凌晨發生喋血案的「穩鵬號」漁船，經漁業署24小時監控中心連線執行聲東擊西策略，今天救出2名傷患，除落海船員6名，已救出全數15人，僅剩凶嫌在船上。

漁業署副署長林國平指出，東港籍「穩鵬號」鮪釣漁船於台灣時間20日凌晨1時44分，在印度洋公海發生菲律賓籍船員械鬥的喋血案，漁業署接獲通報後立即洽請國家搜救指揮中心及外交部等單位，請案發海域附近國家搜救單位協助救援。

他說，今天能救出最後2名傷患，是透過協助救援的2艘友船高雄籍「上豐3號」及「鴻福88號」漁船，與24小時監控中心連線，執行共議的聲東擊西策略，引開凶嫌後，再派人登船把2名傷患救出。

他指出，扣除落海船員6名，已救出全數15名人員。漁業署已洽請外交部及國家搜救指揮中心，協調馬爾地夫及英屬查哥斯群島當地的救援單位，派直升機救援重傷人員，將載送到馬爾地夫或相關鄰近國家送醫。

漁業署表示，目前「穩鵬號」漁船上還有行凶的菲律賓籍船員一人，漁業署已經協調「鴻福88號」漁船在旁監看，並將持續進行後續行動，與相關單位保持聯繫，提供必要之協助。

關於之前的案發及援救情況，漁業署說明，菲律賓籍大副因船員管教問題，持刀砍殺船員，當場2名外籍船員重傷死亡，並有11名船員被趕下船落海；經「鴻福88號」、「上豐3號」等友船及相關單位通力合作，「鴻福88號」漁船於20日先救起5名外籍船員，2艘友船再於21日救起8名人員。

漁業署補充，「穩鵬號」漁船為赴印度洋海域作業的鮪釣漁船，船全長37.5公尺，噸位255噸，船上包括船長共有2名台籍船員（船長陳振茂、輪機長高信光），以及1名台籍觀察員（楊文斌），還有10名菲律賓籍船員，11名印尼籍船員，合計24人。（編輯：唐聲揚）1080222