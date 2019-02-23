載運稀硫酸大貨車疑煞不住追撞3車 2人送醫

一名潘姓男子23日駕駛裝有稀硫酸等化學品的大貨車，行經西濱公路台中清水路段時，疑因煞車不及追撞前方車輛，化學品外洩飛濺，所幸受傷2人並無生命危險，已送醫治療。確切事故原因仍待調查。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 108年2月23日

（中央社記者蘇木春台中23日電）潘姓男子駕駛裝有稀硫酸等化學品的大貨車，今天行經西濱公路台中清水路段，下匝道時疑煞不住追撞前方3車，潘男遭化學品濺傷，遭撞林姓駕駛也受傷，雙雙送醫，警消調查原因。

台中市警察局清水分局交通分隊小隊長林俊銘受訪表示，今天中午12時8分，43歲潘姓男子駕駛大貨車，載運裝有稀硫酸與液鹼等5桶化學品，經過台61線西濱快速道路南下方向時發生事故。

潘男的大貨車下清水高美匝道後，疑煞車不及，追撞前方林男駕駛的小貨車，再追撞張男駕駛的聯結車、蔡男駕駛裝有聚醚多元醇的中油槽車，造成潘男大貨車上2桶化學品外洩，且液體飛濺路面並流入下水道，幸中油槽車無受損外洩。

警方與台中市消防局獲報趕到現場處理，潘男遭化學品濺傷，造成四肢5%二度灼傷，林姓小貨車駕駛頭部與手部挫傷，兩人送醫後意識清楚、無生命危險。

事發後，警消也通報消防局、台中市環保局處理，事故中的4名駕駛均無酒駕，詳細事故原因仍在調查中。（編輯：卞金峰）1080223