陳慶男獲釋 雄檢隨即帶回調查海科館弊案

（中央社記者陳朝福高雄25日電）慶富集團董事長陳慶男涉海軍獵雷艦弊案，高雄地方法院今天第二度裁定追加保證金額變更為新台幣3200萬元後停押獲釋。高雄地檢署隨即以另疑涉海科館BOT弊案等，帶回調查偵辦。

涉及獵雷艦詐貸63億元案遭羈押的陳慶男，因即將於3月6日屆滿最長3次延押期限，高雄地院裁定停押，上午自高雄看守所獲釋，因另疑涉及基隆國立海洋科技博物館BOT案等弊案，高雄地檢署隨即將他帶回偵辦。

高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝說，檢方帶回陳慶男偵訊中。

總經費15億元的基隆國立海科館BOT案，慶富集團疑因涉及詐貸案造成工程停擺，只完成約25%工程。

陳慶男因去年6月次子陳偉志棄保潛逃後，高雄地院裁定追加保證金3200萬元，家屬於一天籌足繳納，但檢方提抗告成功，高雄地院再改裁為5200萬元，因無法補足2000萬元還押，且於開延押庭時多次喊窮。

高雄地院今天考量陳慶男高齡77歲、交保金自偵查中的800萬元及加保3200萬元，共4000萬元，因此再裁定加保金變更為已繳納的3200萬元，准予停止羈押，另限制住居，每天向轄區警方報到兩次且手機24小時開機，隨即開出釋票讓陳慶男停押獲釋。全案仍可抗告。（編輯：翁翠萍）1080225