台北分署3月5日拍賣會 雙龍玉墜受注目

法務部行政執行署台北分署26日表示，3月5日將舉行拍賣會，其中最引人注目的「雙龍玉墜」，曾由香港玉石鑑定中心鑑定為天然硬玉質翡翠。（台北分署提供）中央社記者蕭博文傳真 108年2月26日

（中央社記者蕭博文台北26日電）法務部行政執行署台北分署今天表示，將於3月5日舉行拍賣會，最引人注目的首推材質在玉石行業稱為「A玉」的雙龍玉墜，喜愛玉飾的民眾，不要錯過這次難得的機會。

台北分署發布新聞稿指出，本次拍賣的動產，最引人注目的雙龍玉墜曾經香港玉石鑑定中心鑑定為天然硬玉質翡翠，並登載於佳仕得拍賣型錄，其上記載的估價金額為港幣68萬元至88萬元（約新台幣270萬元至350萬元，非本次拍賣底價）。

新聞稿表示，此次為再行拍賣雙龍玉墜，應買人只要出價達台北分署核定底價的一半，即可將雙龍玉墜帶回。

此外，本次拍賣的動產尚有古董鑽錶，與勞力士、蕭邦、百達翡麗、海瑞溫斯頓等名牌手錶共9只，及品牌手提包7個。

不動產標的包括台北市中正區、文山區及新北市新店區、深坑區等17筆土地。

變賣的動產則有台北地檢署囑託變價因詐欺案查扣「超跑女神」林思吟所收藏的名牌服飾、耳環，還有原在京華城門市販售的Ray-Ban太陽眼鏡、BURBERRY等廠牌香水40瓶，與鑽戒、項鍊等各類飾品28件，及深受行家喜愛的金龍牡丹高梁酒4箱，種類繁多。

此外，為增加現場買氣，台北分署將於當日開標前，舉辦吉祥物「拍寶」玩偶抽獎活動，凡登記應買的民眾即可取得抽獎資格。「拍寶」玩偶未在市面販售，此次抽獎機會難得，邀請民眾到場參與聯合拍賣。（編輯：方沛清）1080226