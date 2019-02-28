台石化火警4人輕重傷 勞檢令停工罰30萬元

（中央社記者程啟峰高雄28日電）台石化MTBE工廠今天執行氣體隔離壓空作業疑因高壓軟管爆裂，引發爆炸火警，造成4名員工輕重傷。高雄市勞工局勞檢處晚間令廠方停工，並依職業安全衛生法裁處新台幣30萬元。

位於高雄市林園區的台灣石化合成工業公司MTBE工廠生產的甲基第三丁基醚（MTBE）是汽油添加劑，可使汽油因應環保要求，長期以來是中油國內MTBE主要供料商。

中油表示，台石化MTBE廠緊鄰中油林園廠，停工後若影響就近供料貨源，可向國外採購，不致影響汽油民生用量。

台石化MTBE工廠下午5時48分左右發生火警，火勢猛烈濃煙沖天，連對岸屏東都可見，火勢延燒4小時餘控制，造成4名男性員工輕重傷，其中2人分別受有全身95%及90%燒燙傷，傷勢較重，其餘2人則為23%及18%燒燙傷，經送醫仍全數住院觀察。

高市消防局指出，廠方雖已於傍晚6時關閉儲槽開關，但現場反應器深夜仍在燃燒，消防人員已架設固定式砲塔並使用廠內泡沫設備持續出水防護中，火勢截至深夜10時餘已控制，但仍未撲滅。

勞工局表示，經勞檢處派員漏夜前往調查這起工安意外，晚間勒令工廠停工，並依職業安全衛生法裁處台石化最高罰鍰30萬元；廠內設施設備涉及刑事責任部分，待確認後將另案移司法機關偵辦。（編輯：方沛清）1080228