假消費真討債吸收中輟生 警逮幫派要角

（中央社記者劉建邦台北1日電）擔任幫派要角的柳姓男子在台北市文山區附近教唆小弟暴力討債，甚至到KTV消費，再故意找碴後翻桌，事後涉嫌恐嚇商家，還吸收中輟生加入幫派。警方掌握線索逮人，訊後送辦。

台北市刑事警察大隊今天召開破案記者會。偵七隊隊長邱桂美表示，日前接獲情資得知天道盟某分會大哥，綽號「不點哥」柳男涉嫌利用幫派勢力恐嚇店家，並透過暴力追討債務。

警方組專案小組偵辦，蒐證期間發現柳男等人多次前往KTV飲酒作樂，再以消費糾紛後翻桌，並涉嫌恐嚇商家，且柳男等人為追討債務，還以假消費真討債、照片簡訊等恐嚇方式，逼迫多位被害人還錢。

警方查出，柳男涉嫌指揮、教唆多起糾眾暴力，並自訂文山區一帶為幫派勢力範圍，除要求小弟參與多場幫派公祭，為擴大聲勢，還以幫派名義吸收多名中輟青少年加入犯罪組織。

經半年縝密蒐證，警方日前發現時機成熟，分別前往台北市及新北市等地執行拘提，當場逮捕查柳男等4人及黃姓少年等4人到案。

警方也在現場查獲第二級毒品大麻、鐵棍、甩棒等證物。警訊後依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、傷害等罪嫌，分別把柳男等人移送台北地檢署及台北地方法院少年法庭。（編輯：李亨山）1080301