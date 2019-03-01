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私囚凌虐勒贖140萬 6男遭起訴

最新更新：2019/03/01 14:17

（中央社記者蕭博文台北1日電）陳姓男子等6人先後私囚2名友人，以灌可樂、澆熱水、鐵筷夾指等方式凌虐欲勒贖新台幣140萬元，但皆未成功取贖。士林地檢署日前偵結全案，依強盜而擄人勒贖罪起訴陳男等6人。

士檢提供的新聞資料指出，陳姓、邱姓、王姓等人於民國106年10月間，在陳男位於新北市汐止區住處，向游姓友人指稱有大批現金遭竊，懷疑是游男所為，要求游男交出75萬元現金。

陳姓男子等3人聯手毆打游男，但因游男身上無現金而未得逞，隨後邀集其餘3名男子到場助陣，但擔心人數太多遭鄰居察覺異狀，改將游男押往山區一處三合院，以灌可樂、鐵筷夾手指等方式凌虐。

游姓男子不堪毆打屈招曾偷竊陳男、邱男現金，陳男找上游母討錢，還以手機視訊轉播游男遭毆打等慘狀。游母被迫同意付贖60萬元，但最終付不出贖金。陳男等人見游男遭囚禁近一天、傷重身體虛弱，才將他釋放。

此外，107年5月間，陳姓男子要求房姓男子代友人償還債務50萬元，又找來王姓、邱姓友人將房男私囚在汐止區一家旅店，以灌可樂、鐵筷夾手指、澆滾燙熱水等方式凌虐，逼迫房男請父親支付80萬元贖金。

房男的父親原本答應交付贖金，但陳姓男子等人未按時抵達約定地點而未取得贖款，且見房男已遭囚3天、多處燒燙傷持續惡化，又見員警曾到旅店臨檢，擔心犯行曝光，將房男改押往另家汽車旅館，房男則趁邱男等人熟睡時逃出。

新聞資料指出，擄人勒贖的既遂與未遂，並非以是否取得贖款為區分，縱使勒贖未遂，但擄人既遂，仍應負擄人勒贖刑責，因此，依強盜而擄人勒贖罪起訴陳男等6人。（編輯：戴光育）1080301

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