彰化芬園垃圾場火警 市區居民抱怨飄臭味

彰化縣芬園鄉一處垃圾轉運暫置場2日起火，火勢燒到3日仍未熄滅，垃圾燃燒的臭味疑飄到彰化市彰師大一帶，引起居民抱怨。（彰化縣消防局提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 108年3月3日

（中央社記者蕭博陽彰化縣3日電）彰化縣芬園鄉一處垃圾轉運暫置場昨天起火，即使今天下雨，火勢燃燒到中午仍未停歇，消防隊持續灌救，預估晚間撲滅。垃圾燃燒的臭味疑飄到彰化市彰師大一帶，引起居民抱怨。

芬園鄉彰南路一處垃圾轉運暫置場昨天起火燃燒，濃煙直竄天空還散發陣陣臭味，彰化縣政府消防局派出多個分隊消防車前往灌救，但火勢仍燃燒一整晚，消防員輪班灌救整夜未停歇，甚至出動挖土機開挖垃圾避免悶燒，但火勢直到今天中午仍未熄滅。

彰化縣消防局表示，昨天中午獲報芬園鄉發生垃圾場火警，立即派人車出勤搶救，截至今天上午出動各式消防車16輛次、人員33人次，實際堆放垃圾燃燒面積約4000平方公尺，預計今天晚間可完全撲滅。

居民昨天晚間在地方臉書（Facebook）社團指出，位於彰化市的國立彰化師範大學附近空氣很臭，味道很像東西燃燒，「超難受都不敢開窗戶，有誰知道是什麼燒起來嗎？」隨即有網友回覆芬園鄉發生垃圾場火警，也有民眾表示台鳳社區、進德路等地都聞到臭味，但也有人認為，風向不太可能使臭味從芬園鄉飄到彰化市。

去年3月也有民眾抱怨彰師大進德校區一帶連日晚間飄臭味，經前彰化縣議員、現任彰化市長林世賢當時與環保局追查，才發現彰化市第二公墓遭偷倒廢棄物造成垃圾悶燒，下風處就是彰師大；如今彰師大一帶又傳臭味，原因是否為芬園鄉垃圾場火警待釐清，但民眾也抱怨每逢清明節前後常發生公墓、雜草火警。（編輯：陳俊碩）1080303